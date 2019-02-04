Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Yarıyıl Tatili Sona Erdi

1 saat önce

Van'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla 310 bin 911 öğrenci ve 18 bin 654 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Yarıyıl Tatili Sona Erdi, System.String[]
Van'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla 310 bin 911 öğrenci ve 18 bin 654 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Okulöncesi ile ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler için 18 Ocak Cuma günü başlayan ve 2 hafta süren yarıyıl tatili, bugün ders zilinin çalmasıyla sona erdi. İki haftalık tatilin ardından yeniden öğretmen ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, özlem giderdiler.

Tatilde çok eğlendiklerini ifade eden öğrenciler, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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