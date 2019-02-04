Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Yarıyıl Tatili Sona Erdi

13 dakika önce

Kırklareli'de yarı yıl tatilinin sona ermesiyle 50 bin öğrenci ders başı yaptı.

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Kırklareli'de yarı yıl tatilinin sona ermesiyle 50 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının heyecanla başladığını söyledi.

Türkiye'de 18 milyon öğrencinin Kırklareli'nde ise 50 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirten Akın, eğitim öğretimdeki kalitenin bir üst seviyeye taşınması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Kentin eğitim öğretimdeki başarısının çok iyi olduğunu anlatan Akın, "Öğrencilerimiz 15 günlük tatillerinin ardından bugün okullarına geldi. Öğrenci ve öğretmenlerimizin heyecanını bugün hissettik. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başarılarla dolu geçeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

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