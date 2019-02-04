Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Yarıyıl Tatili Sona Erdi

51 dakika önce

Edirne'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi ders zilinin çalmasıyla başladı.

Yarıyıl Tatili Sona Erdi, System.String[]
Edirne'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi ders zilinin çalmasıyla başladı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yeni dönemin başlaması dolayısıyla Şükrüpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yarı yıl tatilinin sona ermesi öğrencilerin ders başı yaptığını belirten Arpacı, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet eden Arpacı, "Yarı yıl tatilinin sona ermesiyle Öğrencilerimiz iki hafta süreyle ayrı kaldıkları okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim dönemi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:33 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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