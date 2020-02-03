Yarıyıl tatili sona erdi - Son Dakika

Yarıyıl tatili sona erdi
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve derse girmeleri Okuldan görüntüler Öğrencilerden detaylar Yarıyıl tatili sona erdi EDİRNE / KIRKLARELİ - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından...
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:06 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve derse girmeleri
Okuldan görüntüler
Öğrencilerden detaylar Yarıyıl tatili sona erdi
EDİRNE/ KIRKLARELİ - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından derse başladı.
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