Yarıyıl tatili sona eriyor - Son Dakika

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Tatil bitiyor..

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 7 Şubat Pazartesi günü 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci

yarısına başlayacak..

Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı, ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konu hakkında açıklama geldi..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak

veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz." dedi..

Bakan Özer " ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı..

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından

itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak. Takvime göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.. Yaklaşık

3 aylık tatil için ise son ders zili 17 Haziran Cuma günü çalacak..

Eğitime başlayamayan iller de var ne yazık ki.. Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze

eğitime beş gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacak..