Üye Girişi
Yarıyıl tatili sona eriyor - Son Dakika

Yarıyıl tatili sona eriyor

06.02.2022 12:42

Tatil bitiyor.

Tatil bitiyor..

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 7 Şubat Pazartesi günü 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci

yarısına başlayacak..

Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı, ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konu hakkında açıklama geldi..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak

veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz." dedi..

Bakan Özer " ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı..

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından

itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak. Takvime göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.. Yaklaşık

3 aylık tatil için ise son ders zili 17 Haziran Cuma günü çalacak..

Eğitime başlayamayan iller de var ne yazık ki.. Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze

eğitime beş gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacak..

Yarıyıl tatili sona eriyor
Yarıyıl tatili sona eriyor
Yarıyıl tatili sona eriyor

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Pazartesi, Omicron, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yarıyıl tatili sona eriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:43 Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum
12:32 Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:24 Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yarıyıl tatili sona eriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement