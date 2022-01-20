Sömestr tatili yarın başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek.
24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın yarıyıl tatiline girecek öğrencilerin zor bir süreci tamamladıklarını belirterek velilere seslendi: "Karne notları ne olursa olsun çocuklarınızı ödüllendirin" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Yarıyıl tatili yarın başlıyor - Son Dakika