Yarıyıl Tatili Yarın Başlıyor
1 saat önce
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili yarın başlıyor.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili yarın başlıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yarın sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için yarıyıl tatili yarın başlayacak. Tatilin ardından ikinci kanaat dönemi için ders zili 4 Şubat Pazartesi günü çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınav 90 sorudan oluşacak.
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS
) 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil oturumu ise 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart. Sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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