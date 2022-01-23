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Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada - Son Dakika

Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada

23.01.2022 11:11

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da iç turizm hareketliliğini artırdı.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da iç turizm hareketliliğini artırdı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki bölgede, öğrenciler ebeveynleri ile hem dinleniyor hem de doğanın bahşettiği güzellikler arasında gezinti yaparak stres atıyor.

Yabancıların yanı sıra bölgeye ilgi gösteren yerli turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Uçhisar, Göreme ve Ortahisar beldelerinde yoğunluk oluşturuyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapan ziyaretçiler, kar yağışı ile beyaza bürünen bölgede çeşitli tur aktivitelerine katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

"Burada tarih yatıyor"

Hatay'dan çocuklarıyla gelen İpek Şener, AA muhabirine, tarihi, doğal ve kültürel varlıkların içinde dolaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Kapadokya'nın her mevsim farklı manzara sunduğunu kaydeden Şener, "Burada tarih yatıyor. Çocuklara geçmişi göstermiş oluyoruz. Sadece dinler tarihi değil, yaşam şeklini görmüş oluyorlar. Bizim gibi kar görmeyen bir aile için çok heyecanlı oluyor. Çocukların okula devam edebilmeleri için böyle bir yerde nefes almaları gerekiyor. Eğlenceli bir tatil oldu." dedi.

Osmaniye'den çocuklarıyla gelen Harun Kurt da milyonlarca yıl içinde rüzgar ve yağmurun aşındırmasıyla ortaya çıkan yapıların ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Çocuklar için faydalı bir gezi olduğunu ifade eden Kurt, "Ben daha önce gelmiştim ama çocuklar ilk defa geliyor. Hava biraz soğuk ama kış günü ayrı bir güzelliği var. Turistler buraya çok uzaklardan geliyor. Kendi vatandaşlarımızın da burayı görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Aileleri ile bölgeyi gezen öğrencilerden Ayşen Çetin ise daha önce fotoğraf ve görüntülerini izlediği peribacaları arasında gezinti yapmanın kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.

Toprak Şener de Kapadokya'nın herkesin görmesi gereken ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı olduğunu belirterek, "Çok uzun zamandır kar görmüyorum. Yarıyıl tatilinde buraya gelmek çok iyi oldu. Kapadokya'yı görmek ve karla oynamak, yapıların içine girmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Her bütçeye uygun tatil ve konaklama imkanı sunuluyor

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da Kapadokya'nın yarıyıl tatilinde çocuklu aileler için uygun bir turizm merkezi olduğunu vurguladı.

Sezon sonu olması nedeniyle bölgedeki konaklama tesislerinin her bütçeye uygun hizmetler sunduğunu ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Kapadokya, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yarıyıl tatilinde çocukların aileleri ile birlikte gelip kültürel ve tarihi yerleri görmeleri mümkün oluyor. Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere çeşitli turistik yerleri gezebiliyorlar. Sıcak hava balonu aktivitelere katılmaları için bu tatilin çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklu aileler burada çok fazla bütçe ayırmadan tatil yapabilir. Yarıyıl tatilinde tüm aileleri Kapadokya'ya davet ediyorum."

Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada
Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada
Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada

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Kapadokya, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarıyıl tatilinde ailelerin turizm merkezi tercihlerinden Kapadokya ön sırada - Son Dakika
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