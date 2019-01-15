Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatilinde Benzersiz Bir Deneyim Yaşamak İsteyen Tüm Çocuklar Forum Trabzon'a

Yarıyıl Tatilinde Benzersiz Bir Deneyim Yaşamak İsteyen Tüm Çocuklar Forum Trabzon'a

1 saat önce

Tam 10 yıldır yalnızca Trabzon'un değil çevre illerin de çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon, yarıyıl tatilinde minik misafirlerini ebeveynleriyle beraber deneyimleyebilecekleri unutulmaz bir sergiye davet ediyor.

Yarıyıl Tatilinde Benzersiz Bir Deneyim Yaşamak İsteyen Tüm Çocuklar Forum Trabzon'a, System.String[]
Tam 10 yıldır yalnızca Trabzon'un değil çevre illerin de çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon, yarıyıl tatilinde minik misafirlerini ebeveynleriyle beraber deneyimleyebilecekleri unutulmaz bir sergiye davet ediyor.

19-27 Ocak tarihleri arasında Forum Trabzon'da gerçekleştirilecek Hayvanların Gözünden Dünya Sergisi, küçük büyük herkese farklı hayvanların gözünden dünyanın nasıl göründüğünü anlama fırsatı sunacak.

Hayvanların Gözünden Dünya sergisi, yarıyıl tatilinde benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen çocukları bekliyor. Görme biçimleri, insan ve hayvanlar arasındaki görme farklılıkları gibi konuları ele alan bu özel sergide, küçük büyük tüm ziyaretçiler kedi, köpek, kelebek, kuş at ve diğer pek çok hayvanın dünyayı nasıl gördüğünü deneyimleme imkanı bulacak. Forum Trabzon'da ücretsiz katılıma açık gerçekleştirilecek Hayvanların Gözünden Dünya Sergisi kapsamında ayrıca gözyaşından farklı canlıların göz yapılarına, göz kusurları ve hastalıklarından göze dair teknolojik buluşlara dek geniş bir yelpazede pek çok ilginç bilgi de sunulacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Trabzon, Güncel
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