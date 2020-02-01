Yarıyıl tatilinde camiye giden çocuklar cami imamı tarafından ödüllendirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde yarıyıl tatilinde aralıksız olarak camiye giden ve eğitim alan öğrenciler cami imamı tarafından ödüllendirildi.



Yarıyıl tatilinde"Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında Emet ilçesi 3. Etap TOKİ Emir Hoca Camii tarafından düzenlenen organizasyona katılan çocuklar ödüllendirildi.



Tatilde vakit namazlarını camide kılan ve sureleri ezberleyen öğrenciler Cami İmamı Murat Pekmezci tarafından ödüllendirildi.



Pekmezci yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bu kısa sürede de olsa namaz sürelerini öürenip namaz kılmanın tadına varmayı bildiler. Amacımız inançlı bir nesil yetişmesi için gayret göstermek. Çocuklarını her gün camimize gönderen velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA