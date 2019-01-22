Yarıyıl Tatilinde Çocuk Şenliği
1 saat önce
Foça Belediyesi, Okulların Yarıyıl tatiline girdiği bugünlerde Çocuklar için Şenlik düzenledi.
Ilıpınar'da 25 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak olan Çocuk Şenliği, 28 Ocak Pazartesi günü Yeni Bağarası'nda, 30 Ocak Çarşamba günü Yeni Foça'da ve 1 Şubat Cuma günü Foça'da sürecek.
Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği'nde Tiyatro Ege oyuncuları ''Birlikte Oynayalım'' isimli oyunlarını sahneleyecek, Ödüllü yarışmalar ve sihirbazlık gösterileri yapılacak.
Tüm çocukları Şenliğe davet eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ''Sevgili çocuklar, Dört gün sürecek Şenliğimizde çok eğlenecek, çok mutlu olacaksınız''dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:14 Kaynak: Bültenler
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