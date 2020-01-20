Yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Birbirinden eğlenceli tiyatrolar, söyleşiler ve gösteriler çocukları bekliyor.



Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladı. Sultangazi Belediyesi, çocukların tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonu kapsamında tiyatrodan söyleşiye, müzikalden çocuk gösterilerine kadar birçok etkinlik minik izleyicilerle buluşuyor.



"Çocukların kültür-sanatla iç içe olmasını önemsiyoruz" diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sömestr tatilinde çocukların eğlenmesi kadar kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini de belirtti. Başkan Dursun, "Çocuklarımızın tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak adına hem eğlenceli hem de eğitici etkinlikler düzenledik. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm yavrularımızı kültür- sanat etkinliklerine bekliyoruz" diye konuştu.



Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gösterilere katılmak için belediyenin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırabilir. - İSTANBUL