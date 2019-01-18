Yarıyıl tatilinde havalar normalleşecek
2 saat önce
Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde 2-5 derece üzerinde olması bekleniyor.
Türkiye
'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde 2-5 derece üzerinde olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:05
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