Son Dakika Haberleri: Yarıyıl tatilinde havalar normalleşecek

Yarıyıl tatilinde havalar normalleşecek

2 saat önce

Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde 2-5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Yarıyıl tatilinde havalar normalleşecek, System.String[]
Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde 2-5 derece üzerinde olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:05 

Türkiye, Ekonomi
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