Yarıyıl Tatilinde Kayak Keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, yarı yıl tatilinde bin 500 kişiyi Saklıkent ile buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sömestr boyunca Saklıkent Kayak Merkezi
'ne düzenlenen toplu ulaşım seferleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Her gün gerçekleştirilen seferlerle bin 500 öğrenci ve ailesi toplu ulaşım ile Saklıkent'te kar keyfi yaşadı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen vatandaşlardan Dumlupınar
Ortaokulu öğrencisi Evin Demirel, Saklıkent'e ilk defa gittiğini belirterek, "Çok güzel bir tatil anısı oldu. Menderes Türel
başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Antalyalı olmasına rağmen Saklıkent'e ilk kez çıktığını ifade eden Mehmet Çınar
da unutulmaz bir gün yaşadığını kaydetti. İzmir
'den Antalya'ya tatil için gelen Şener Şahin
de her zaman Antalya'ya denizde yüzmek, sahilde güneşlenmek için geldiklerini, bu kez Saklıkent'te kar keyfini yaşadıklarını belirtti. Toplu ulaşım seferlerini öğrenince bu fırsatı kaçırmak istemediğini anlatan Şahin, çocuklarıyla güzel bir gün geçirdiklerini ve mutlu bir şekilde ayrıldıklarını bildirdi.
Saklıkent Kayak Merkezi'ne kızı Büşra Erbeyli ile gelen Melike Korkmaz
da yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Korkmaz, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle buraya geldik ama sanki bir aile ortamında yolculuk yaptık. Başkanımıza bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İzmir'den Antalya'ya yarıyıl tatili için gelen Ata Ertok da ilk defa kar gördüğünü belirtti. Kar
topu oynayıp, kardan adam yaptığını anlatan Ertok, İzmir'e çok güzel anılarla döneceğini ifade etti.