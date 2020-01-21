Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak - Son Dakika

Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yapacak.

Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak, System.String[]

Melikgazi Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yapacak.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış dönemi haşarat ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve bir telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını söyledi.


Kış aylarında haşarat ile mücadeleye devam


Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince haşarata karşı ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılıyor. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaları ilaçlanıyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan ilaçlama hizmetiyle okul binalarında hijyen temizliğine önem verilerek, öğrencilerimizin sağlığının korunmasını hedefliyoruz." dedi.


Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıfır aldığı otomobilin tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı
Erdoğan imzaladı, fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesini 5 yıl sonra ilk kez açıkladı Hindistan'da bir adam, Facebook'ta fazla zaman geçiren eşini boğarak öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]