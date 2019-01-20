Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatilinde Pamukkale'ye Yoğun İlgi

Yarıyıl Tatilinde Pamukkale'ye Yoğun İlgi

27 dakika önce

Şifalı suları ve kültürel mirasıyla dört mevsim yoğun ilgi gören Denizli Pamukkale'de 15 günlük yarıyıl tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yarıyıl Tatilinde Pamukkale'ye Yoğun İlgi, System.String[]
Şifalı suları ve kültürel mirasıyla dört mevsim yoğun ilgi gören Denizli Pamukkale'de 15 günlük yarıyıl tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Okulların 15 günlük yarıyıl tatiline girmesiyle vatandaşlar, 'beyaz cennet' Pamukkale'ye akın etti. Tatilini Pamukkale'de geçiren vatandaşlar, ören yerindeki travertenlerde yürüyüp,, fotoğraf çektirdi. Kış olması nedeniyle daha çok yerli turistin rağbet ettiği "beyaz cennet", Uzakdoğulu turistlerin de tercihi oldu. Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otel ile termal kış turizm tesislerinin yüzde 100'lük doluluk oranı işletme sahiplerini sevindirdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, sömestr döneminde Pamukkale'nin her zaman olduğu gibi yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığını belirtti. Pamukkale'ye yerli misafirlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şen, "Kışın en fazla rağbet gören yerler kayak turizminin olduğu yerler ile termal turizmin olduğu yerler. Denizli'de her ikisi de var. Buraya gelen misafirlerimiz kayak merkezinde kayak yapıp, akşamları da termal sularda yorgunluklarını giderebiliyorlar. Özellikle kültürel turların da son dönemde rağbet görmesiyle beraber Pamukkale geçmiş dönemlerine nazaran daha fazla doluluk yaşıyor. Biz tüm misafirlerimizi Denizli'ye davet ediyoruz. Çok az bir yer kaldı. Eğer burayı tercih edeceklerse hızlı olmalarını öneriyoruz" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Denizli, Pamukkale, Güncel
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