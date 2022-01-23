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Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı - Son Dakika

Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı

23.01.2022 10:57
Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı

OKULLARIN 16 günlük sömestir tatiline girmesiyle birlikte iç turizm hareketliliği arttı.

OKULLARIN 16 günlük sömestir tatiline girmesiyle birlikte iç turizm hareketliliği arttı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, geçen yıla göre taleplerde yüzde 40 artış görüldüğünü; Kartalkaya, Kartepe, Abant, Uludağ, Erciyes, Palandöken gibi kayak destinasyonlarındaki otellerde dolulukların yüzde 90'ı aştığını açıkladı.

Eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona erdiği 21 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili 7 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek. Yarıyıl tatiliyle birlikte Türkiye genelinde iç turizm hareketliliği oluşurken, yoğun kar yağışı almaya devam eden kayak merkezlerine büyük talep yaşanıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 16 günlük yarıyıl tatilinin iç turizm hareketliliğine yansımasıyla ilgili, TÜRSAB üyesi seyahat acentalarından gelen bilgilere göre, özellikle okulların yarıyıl tatiline girmeden önceki son haftasında sömestir tatiline yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu açıkladı.

TALEP ARTIŞI BEKLENİYORBu taleplerin tatilin ilk haftasında da artacağını düşündüklerini belirten Bağlıkaya, "Okulların açılmasıyla birlikte iç turizm hareketleri de doğal olarak yavaşlamıştı. Ancak tatil dönemleri turizm sektörü açısından her zaman hareketli dönemler olmuştur. Tatil dönemleri başta çocuklu aileler olmak üzere birçok kesim tarafından ilgi görüyor. Dolayısıyla yarıyıl tatili iç turizmde canlanmayı beraberinde getirdi" dedi.KARLI BÖLGELERE YOĞUN TALEPKış mevsimi üzerinden değerlendirme yapan Bağlıkaya, mevsimsel destinasyonların tamamına çok yoğun bir talep olduğunu söyledi. Pandemide evinde sıkılan, doğayla kucaklaşmak isteyenlerin akın ettiğini anlatan Bağlıkaya, "Kar yağışıyla birlikte talebin çok hızlı katlanacağını tahmin ediyoruz. Gelen taleplerden kışın tamamını çok yoğun geçireceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.İÇ TURİZM SİGORTA NİTELİĞİNDEYurt içi turizm pazarının turizm sektörü açısından adeta sigorta niteliğinde olduğunu söyleyen Firuz Bağlıkaya, bu yıl sömestir döneminde yurt içinde talebin geçen yıla kıyasla önemli ölçüde arttığını, artışın geçen yıla oranla yüzde 40'a ulaştığını dile getirdi.Bağlıkaya, en çok ilgi gören yerleri ise şöyle sıraladı: "Birliğimize üye seyahat acentelerinden edindiğimiz bilgilere göre, yurt içinde büyük kentlere yakın bölgelerdeki kış turizmi merkezlerinin yanı sıra başta Antalya olmak üzere kıyı bölgelere de talep var. Sömestr tatilinde rezervasyonlar Bolu, Kocaeli, Sakarya, Bursa bölgelerinde Kartalkaya, Kartepe, Abant, Sapanca, Uludağ gibi destinasyonlara ilave olarak Erciyes, Palandöken gibi kış merkezlerine yoğunlaşmış durumda. Daha sıcak bölgeleri tercih eden tatilcilerimizin ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında Antalya ve Kıbrıs öne çıkıyor."DOLULUKLAR YÜZDE 90'I AŞTIBu tatil hareketliliğindeki kişi sayısı ve ekonomik değer tahminlerine ilişkin son dakika tatil verilerinin de eklenmesinin gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, "Ama geçen senenin pandemi koşullarındaki durağanlığını aşmış durumdayız gibi görünüyor. Bunda sektör bileşenlerimizin Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda aldığı önlemlerin olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik değer konusuna gelirsek, sömestr döneminde dolulukların yüzde 90'ları aştığını gördüğümüz kış turizmi merkezlerinde vatandaşlarımızın erken rezervasyonlarla daha uygun fiyatlar aldığını görüyoruz" dedi.ERKEN REZERVASYONUN ÖNEMİErken rezervasyonla 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatlarının, ortalama 8-10 bin liradan başladığı örneğini veren TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Antalya gibi güneydeki tatil bölgelerinde ise 4 kişilik aile için 3 gece 4 günlük konaklama fiyatlarının ortalama 3 bin lira başlangıç fiyatı olarak yansıyor. Önemli bir uyarımızı tekrar etmemiz gerekiyor, son dakika rezervasyonları ile sömestr tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlarımızın güvenli bir tatil için mutlaka seyahat acenteleri üzerinden tatillerini organize etmeleri gerekiyor" diye konuştu.TALEPLER MEMNUNİYET VERİCİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise 16 günlük yarıyıl tatiliyle birlikte iç turizm hareketliliğinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirterek, tatilini otellerde geçirmek isteyenler açısından iyi bir talep oluştuğunu söyledi. Atmaca, en büyük ilgiyi ise kayak merkezlerinin, ardından da termal otellerin gördüğünü açıkladı. Sonrasında ise Antalya başta olmak üzere sahil otellerine ilgi olduğunu anlatan Atmaca, "Sömestr tatili hem otelciler, hem tatilciler hem de turizm için faydalı geçiyor. Ayrıca Rusya ve Avrupa'dan gelişler de devam ediyor. Bu dönem Antalya'da kongre ve spor turizm hareketliliği ciddi boyutta. Sömestir nedeniyle de öğrenci gruplarının çeşitli sportif kültürel faaliyetleri gerçekleştiriliyor" dedi.


Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı
Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı
Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı
Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı
Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı
Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı
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Kartalkaya, Antalya, Turizm, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı - Son Dakika
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