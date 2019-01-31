Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatilinde Turnuva Heyecanı

Yarıyıl Tatilinde Turnuva Heyecanı

1 saat önce

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin spor okullarında kurs gören minikler, yarı yıl tatilinde turnuva heyecanı yaşadı.

Yarıyıl Tatilinde Turnuva Heyecanı, System.String[]
İzmir'de, Konak Belediyesi'nin spor okullarında kurs gören minikler, yarı yıl tatilinde turnuva heyecanı yaşadı.

Konak ilçesinde, futbol kategorisinde düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen 'Minikler Futbol Turnuvası', belediyenin Halkapınar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvada maçlar, spor okullarında kurs gören minik öğrencilerden oluşturulan dört takım arasında oynandı.

Yağmurlu havaya rağmen son derece keyifli ve bir o kadar da çekişmeli geçen turnuvada, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisleri'ndeki spor okulunda kurs gören öğrenciler ile Güneşli Mahallesi'ndeki Atilla Spor Tesisleri'nde eğitim gören öğrenciler finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçın sonucunu penaltılar belirledi. Atılan penaltı vuruşları sonrası 5-4'lük skorla galibiyeti Zafertepeli öğrenciler aldı. Güneşli Mahallesi'ndeki tesiste kurs gören minik futbolcular turnuvanın ikincisi olurken, üçüncü Toros Spor Okulu öğrencileri, dördüncü ise Levent Spor Okulu öğrencileri oldu. Turnuvaya katılan her çocuğa forma ve madalya verildi.

Şehir dışında olması nedeniyle turnuvayı izleyemeyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise gönderdiği mesajında turnuvaya katılan tüm minik sporcuları ve eğitmenlerini kutladı. Bu yıl karnesi alarak yarıyıl tatiline çıkan minikler için başta karne şenliği olmak üzere birçok keyifli etkinlik organize ettiklerini dile getiren Pekdaş, futbol turnuvasının da bu etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Pekdaş, "Amacımız; öğrencilerimizin yarıyıl tatilini keyifli bir hale dönüştürerek, hafızalarında güzel anılar bırakmak. Ben turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Spor yapmayı hiç bırakmasınlar; çünkü spor yapan insanlar başarılı olur" diye belirtti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

İzmir, Konak Belediyesi, Konak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu İzmir Alkollü Müşteriyi Yumruklayarak Bayılttı, Sürükleyerek Dışarı Çıkardı

Kadın Çalışanı Taciz Eden Alkollü Şahıs, Kick Boks Antrenörünün Gazabına Uğradı Muharrem İnce'den Tunç Soyer Açıklaması: Kimse Babasının Hesabını Veremez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatilinde Turnuva Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]