Yarıyıl tatilinde Umre seferi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıyıl tatilinde Umre seferi - Son Dakika

Yarıyıl tatilinde Umre seferi

6 saat önce

Yarıyıl tatilinde Umre'ye gitmeyi tercih eden vatandaşlar, kutsal topraklara ulaştırılıyor.

Yarıyıl tatilinde Umre seferi, System.String[]

Yarıyıl tatilinde Umre'ye gitmeyi tercih eden vatandaşlar, kutsal topraklara ulaştırılıyor.


İnanç ve kültür turizmi alanında yurt içi ve yurt dışı turlarla hizmet veren İrfan Turizm'in 2020 yarıyıl dönemi Umre seferi başladı. İrfan Turizm'in yarıyıl Umre turuna 32 erkek, 27 kadın ve 8 çocuktan oluşan 67 kişilik grup, İrfan Turizm Genel Müdürü Galip Bilecen ve tur rehberi Osman Gül eşliğinde kutsal topraklara uçtu.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir açıklama yapan Tur rehberi İlahiyatçı Osman Gül, "Yarıyıl dönemi Umre seyahati 15 gün sürecek, ilk olarak Mekke-i Mükerremeye ulaşacağız ve burada 10 gün kalarak Umre, tavaf ve ziyaretlerde bulunacağız" dedi.


Gül; Mekke-i Mükerreme ziyaretlerinin akabinde server-i alem, iki cihan güneşi Peygemberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselamın mübarek beldesi olan Medine-i Münevvereye geçeceklerini, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edeceklerini, Hz. Muhammed Efendimizin kabrinin bulunduğu Hücre-i Saadet'i selamlayacaklarını, Peygamber efendimizin kabri ile minberi arasında yer alan Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp Ümmet-i Muhammed'e, İslam Alemine dua edeceklerini belirtti. - İSTANBUL

Osman Gül, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarıyıl tatilinde Umre seferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]