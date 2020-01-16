Yarıyıl tatilinde velilerin tercihi termal tatil olacak - Son Dakika
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Yarıyıl tatilinde velilerin tercihi termal tatil olacak

6 saat önce

Tatilde çocuklarının stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor.

Yarıyıl tatilinde velilerin tercihi termal tatil olacak, System.String[]

Tatilde çocuklarının stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor.


Karaderili Şirketler Grubunun Yalova Termal ilçesine bulunan 2200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City Otel'in İşletme Müdürü Mustafa Hügül, 15 tatile yönelik rezervasyonların sürdüğünü aktararak, "Aileler tatil fırsatlarını iyi değerlendirip erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmıyorlar. Kış turizmin de tüketici oldukça bilinçli hareket ediyor. Termal fırsatları kaçırmak istemiyor. Hem dinlenme hem de sağlık açısından vazgeçilmez olan termal oteller gerekli ilgiyi görüyor. Otelimizde 15 tatil için şu anda yüzde 75-80 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 85-90 dolulukla geçireceğiz. 15 tatil sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan 6 bin metrekare üzerine kurulu SPA merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri, ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde tatilini geçirmek isteyen ailelerimiz için ayrıca zengin yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız. Termal otellerde bilinenin aksine spa&kür merkezi, sinema salonları, eğlence kulüpleri, spor salonları, çocuk eğlence merkezleri ve tüm sosyal donatılarımız ile gençleri ağırlamayı hedef edindik. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Tesisimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimizde gelen talepler ve ilgiden mutluyuz" dedi. - YALOVA

Yalova, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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