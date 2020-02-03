Yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlerden Kızılcahamam'a yoğun İlgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlerden Kızılcahamam'a yoğun İlgi - Son Dakika

Yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlerden Kızılcahamam'a yoğun İlgi

6 saat önce

Şifalı suları ve zengin doğal alanları ile ünlü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekip yarıyıl tatilinde de binlerce insanı ağırladı.

Yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlerden Kızılcahamam'a yoğun İlgi, System.String[]

Şifalı suları ve zengin doğal alanları ile ünlü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekip yarıyıl tatilinde de binlerce insanı ağırladı.

Tatili ve güzel havayı fırsat bulan misafirler, şifalı kaplıcalardan faydalanarak, Soğuksu Milli Parkı'nda doğa ile iç içe karda piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yarıyıl tatilinde Kızılcahamam'a yoğun ilgi olduğunu ve 15 günlük tatilde yaklaşık 23 bin kişinin kaplıcalardan yararlandığını ifade etti. Başkan Acar, ilçenin 4 mevsim hizmet vermek ve misafirlerini ağırlamak için hazır olduğunu belirtip, hem hafta içi hem de hafta sonu herkesi Kızılcahamam'a davet ederek bu farkı yaşamalarını tavsiye etti.

Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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