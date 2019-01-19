Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatiline Bowling Turnuvasıyla Başladılar

Yarıyıl Tatiline Bowling Turnuvasıyla Başladılar

1 saat önce

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nce organize edilen bowling turnuvasında hem yarıyıl tatiline mutlu bir başlangıç yaptılar hem de sürpriz hediyelerin sahibi oldular.

Yarıyıl Tatiline Bowling Turnuvasıyla Başladılar, System.String[]
Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nce organize edilen bowling turnuvasında hem yarıyıl tatiline mutlu bir başlangıç yaptılar hem de sürpriz hediyelerin sahibi oldular.

Üniversite sınavına hazırlanan liseli gençlere motivasyon sağlayan bir organizasyona ev sahipliği yapan Optimum AVM, gençleri yoğun dersler ve sınav stresinden bir nebze de olsa uzaklaştırıp, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmelerini amaçlayarak okullararası bowling turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılan okulların takımları labutları art arda devirmek için mücadele ederken, onları izleyen öğretmenleri ve aileleri ise en az onlar kadar heyecanlandı.

Her okulun 5 erkek ve 5 kız öğrenciden oluşan 10 kişilik ekiple katıldığı turnuvada, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Nokta Eğitim Kurumları ikinci, Bahçeşehir Koleji ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Turnuva sonunda kupanın sahiplerinin yanı sıra tüm katılımcılarına sürpriz hediyeler verildi. Kazananların da kaybedenlerin de dolu dolu eğlence yaşadığı turnuva, öğrenciler arasında yeni dostluklara da vesile oldu. Birbirlerini kutlayan rakip takımlar, centilmence verdikleri mücadeleyle kendilerini izleyen öğretmenler ve ailelerini gururlandırdı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

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