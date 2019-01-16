Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

1 saat önce

Yarıyıl tatili boyunca çocuklara özel etkinlikler yapılacak.

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Yarıyıl tatili boyunca çocuklara özel etkinlikler yapılacak.

Bu yarıyıl tatilinde eğlence dünyasının kapıları Bulvar AVM'de açılacak. Çocuklar, sömestir boyunca her hafta sonu yepyeni tiyatro oyunları ile bambaşka dünyaları keşfederken, Zero Gravity deneyimi ile yer çekimine meydan okuyabilecekler.

Tiyatro Küçükeller ile çocuk tiyatroları

Sömestir boyunca her hafta sonu Tiyatro Küçük Eller'in "Sirke Giden Tren", "Koş Koş Hazine Peşinde", ve "Cecü'nün Yer Cüceleri" adlı müzikli tiyatro oyunları Bulvar AVM Kültür Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek. İki sirk palyaçosunun birbirlerine üstünlük kurma çabasını ve sonunda hoşgörünün kazanmasını anlatan "Sirke Giden Tren"; sandık içerisindeki hazinenin peşinde koşarken gerçek hazinenin arkadaşlık olduğunun fark ettiren "Koş Koş Hazine Peşinde" ve son olarak dünyayı yaşanmaz hale getirenlere karşı birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlatan "Cecü'nün Yer Cüceleri" hem güldürecek hem de çocuklara faydalı mesajlar vererek onlara hayal dünyalarının kapılarını açacak.

Tiyatrolar; 19-20 Ocak: Sirke Giden Tren, 25- 26 Ocak: Koş Koş Hazine Peşinde ve 01-02. Şubat: Cecü'nün Yer Cüceleri 15.00 ve 17.00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek.

Zero Gravity eğlence aksamı

Sömestir boyunca; meydan alanına konumlandırılacak olan Zero Gravity, yer çekiminin sıfır olduğu bir ortam sunarak hem büyüklerin hem de çocukların ayaklarını yerden kesecek. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

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