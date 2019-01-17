Yarıyıl Tatiline Özel Kültür Sanat Programları

İzmir, yarıyıl tatilinde her yaştan sanatsever için eğlenceli ve renkli kültür sanat programlarına ev sahipliği yapacak.

İzmir, yarıyıl tatilinde her yaştan sanatsever için eğlenceli ve renkli kültür sanat programlarına ev sahipliği yapacak.



İzmir Devlet Opera ve Balesi, 19 Ocak'ta besteci Tolga Taviş'in, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan bir eşkıya hikayesinin anlatıldığı "Hekimoğlu" operasını Elhamra'da sahneleyecek.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da şef Alexander Rahbari yönetimindeki konserde solist olarak keman sanatçısı Matthew Trusler'i 18 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ağırlayacak.



Konserde, S. Prokofiev'in "Konçerto No.2" ile J. Sibelius'un "Senfoni No.1" adlı eserleri seslendirilecek.



İzmir Devlet Tiyatrosunun oyunları



İzmir Devlet Tiyatrosu, 18 ve 19 Ocak'ta "İkimizin Dünyası", 22-23 ve 24 Ocak tarihlerinde de "Prömiyer Partisi" adlı oyunları sahneleyecek.



Michael Frayn'ın yazdığı ve Yusuf Köksal'ın yönettiği "İkimizin Dünyası", aynı mekanda farklı ilişkilerin, farklı çiftlerin benzer hikayelerini eğlenceli bir bakış açısıyla sunuyor.



Valentin Krasnogorov"un yazdığı "Prömiyer Partisi" ise Shakespeare'nin Othello eserinin prömiyerini yapan bir tiyatro grubunun karıştığı cinayet hikayesini anlatıyor.



Prömiyer Partisi'ni Saydam Yeniay yönetiyor.



Yarıyılda tiyatro keyfi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, sömestirde çocuklar için 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "Yarıyılda Tiyatro Keyfi" etkinliği düzenledi.



Etkinlik çerçevesinde 18 Ocak'ta Kiraz Belediyesi Halliler Düğün Salonu'nda "Gel Katıl Bize", 19 Ocak'ta Selçuk Kültür Merkezi'nde "Gökkuşağını Yakala", aynı gün Kültürpark'taki Gençlik Tiyatrosu'nda "Dünyanın En Güzel Ekmeği" adlı oyunlar sahnelenecek.



Gençlik Tiyatrosu'nun 20 Ocak'taki programı "Reklamdaki Çocuk" adlı eser olacak, İzmir Sanat 21 Ocak'ta "İğneli Kahraman" adlı oyunu ağırlayacak.



Aliağa Kültür Merkezi 21 Ocak'ta "Bir Küçük Prens Masalı", Bornova Kültür Merkezi ise 22 Ocak'ta "Zamanın Birinde Nasreddin Hoca" oyunuyla çocukları buluşturacak.



Yarıyılda Tiyatro Keyfi etkinliğinde "Kayıp Tohum", "Kurnaz Tilki Aslan Krala Karşı", "Küçük Kuş", "Mutlu Ülke", "Avcı ile Kuş", "Cumhuriyet Çocukları", "Sevgi" adlı oyunlar da yer alıyor.



Yeniden Sinematek



İzmir Sanat'ta 18 Ocak'ta Billy Wilder'in yönettiği "Bir, İki, Üç" adlı film gösterilecek.



James Cagney, Horst Buchholz, Pamela Tiffin'in rol aldığı 1961 yapım komedi, savaş sonrası Batı Berlin'de yaşananları konu alıyor.



Konak Belediyesinin düzenlediği Tiyatro Konak'ta Festivali kapsamında Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Ocak'ta "Meçhul Paşa", 23 Ocak'ta "Anlatılan Senin Hikayendir" ve 24 Ocak'ta da Kuvayı Milliye Destanı sahnelenecek.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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