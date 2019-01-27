Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatilini Kayak Yaparak Değerlendiriyorlar

Yarıyıl Tatilini Kayak Yaparak Değerlendiriyorlar

59 dakika önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ, okulların yarıyıl tatilinde olması dolayısıyla kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Yarıyıl Tatilini Kayak Yaparak Değerlendiriyorlar, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ, okulların yarıyıl tatilinde olması dolayısıyla kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Siverek ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki, halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak nitelendirilen Karacadağ, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde bulunuyor.

Sömestir tatilinin başlamasını fırsat bilen kayakseverler, yoğun yağış sonrası kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı merkezde, tatili en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden de gelen günübirlik ziyaretçiler, merkezdeki uzman eğitmenlerden kayağın inceliklerini öğreniyor.

Hafta sonu 10 bin civarında ziyaretçinin geldiği Karacadağ'da, vatandaşlar hem kayak yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkarıyor.

Üniversite öğrencisi Özge Eren, AA muhabirine İzmir'de üniversite eğitimi aldığını, tatilini geçirmek için memleketi Diyarbakır'a geldiğini anlattı.

Eren, "Yarıyıl tatili için geldim, gelmişken dağa gelip kar görelim istedik. Kayak takımı kiraladım. Nasıl kayılması gerektiğini hocalar gösterdi, ama biraz zorlanıyorum. Tatil vesilesiyle kayak yapmayı da öğrenmiş oluyorum." dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden kayak öğrenmek için gelen lise öğrencisi Muhammed Ulutaş da merkezin bölgede tek olduğunu belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer, herkese de buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Yarıyıl tatilimi burada geçirdiğim için çok memnunum" ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Sıla Canpolat ise merkezde kısa sürede kayak yapmayı öğrendiğini, tatilini kayakla değerlendirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Karacadağ Kayak Merkezi İşletmecisi Orhan Atilla kayak yapmayı öğrenmek için kendilerine başvuranlar herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Karacadağ, Güncel
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