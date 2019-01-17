Yarıyıl Tatilinin Alternatif Adresi: Kırklareli

ÖZGÜN TİRAN - Trakya
'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Kırklareli
, yarıyıl tatilinde alternatif arayanlara ev sahipliği yapacak.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye
'nin ve Avrupa
'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, İstanbul
'u fetheden Fatih Sultan Mehmet
'in dökümhanesinde tarihi koklamak, sakin şehir Vize
'de dinlenmek isteyenlerin, yarıyıl tatilinde rotalarına Kırklareli'ni çevirmesi gerektiğini söyledi.
Kırklareli'nin anlatılamayacak kadar güzellikleri ve zenginlikleri içerisinde barındırdığını aktaran Bilgin, tatilcileri Trakya'nın Karadeniz
kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Yıldız Dağları
, eteklerinde keyifli bir yolculuk ile içinde yarasaların gözleneceği bölgenin turizme açık tek mağarası Dupnisa'yı gezmek ve bölgenin lezzetli etinden yapılan yemeklerin tadına bakmak isteyenlere tatil için Kırklareli'ne davet etti.
Sakin şehir ağında bulunan Vize'de konaklamak isteyenlerin ise Geç Roma
dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa
Camisi'ni gezdikten sonra, Kıyıköy
beldesinde deniz ve doğa ile baş başa bir tatil geçirebileceklerini ifade eden Bilgin, kentin köftesi, eti, peyniri, süt ve süt ürünleri gibi gastronomi anlamında misafirlerine eşsiz lezzetleri tatma fırsatı da sunduğunu vurguladı.
Türkiye'nin sayılı bakir kalmış illerinden birin Kırklareli olduğunu belirten Bilgin, kentin bir ova ili olarak gözüktüğüne ancak Trakya'nın en yükseği Yıldız Dağları'nın da kentte bulunduğuna dikkat çekti.
Artık insanların şehirlerden uzaklaşıp doğa ile iç içe bir tatil arayışı içerisinde olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"Özellikle kışın bölgemize kar yağıyor ancak ılıman havası dikkat çekici. Vatandaşlarımız İğneada
beldemizde kamp yapabiliyorlar, geziyorlar ve otellerde de konaklayabiliyorlar. Bölgemizde çok güzel otellerimiz bulunmaktadır.
Yarıyıl tatilinde tüm vatandaşlarımızı kentimize davet ediyoruz. Huzuru, rahatı ve sakinliği bir arada bulmak isteyenler kentimize gelmeliler. Kıyıköy beldemiz de özellikle taze balığı ve doğası ile tatil imkanı sunuyor. İlimiz merkezinde de tarihi eserleri ile dikkat çekiyor. Kışın hem kar, hem ılık hava, hem doğa eşsiz bir güzellik sunuyor." şeklinde konuştu.
Kırklareli'nin dikkati çeken turistik yerleri
Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri konaklama, deniz ve doğa turizmini bir arada geçirmek isteyenlere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Demirköy
ilçesinin İğneada beldesindeki yaklaşık 2 bin 511 dönüm büyüklüğünde, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, birçok fotoğraf tutkununu da ağırlıyor.
Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan ve içerisinde ki 60 bin yarasa ile ikinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan Dupnisa Mağarası da görülmeye değer yerler arasında yer alıyor. Fatih Sultan
Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'de tarihi açıdan ayrı bir önem taşıyor.
Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni gezdikten sonra, Kıyıköy beldesinde deniz ve doğa ile baş başa bir tatil geçirilebilir.
Tüm bu güzelliklerin ardından kent merkezine gelen turistler burada da tarihi Hızırbey Cami, Kırklareli Müzesi, Aşağıpınar kazı alanındaki müzeleri gezdikten sonra, gastronomi mutfağı ile ağızlarını tatlandırabiliyor.