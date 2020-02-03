Yarıyıl tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Aileleri ve okul servis araçları tarafından öğrenim görecekleri okullara giden milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. İstanbul Şişli Sait Çiftçi İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarında yerlerini aldı.

"OKULU VE MATEMATİK DERSİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Okullar açıldığı için heyecanlı olduğunu ifade eden Umut Doğu Ateş, "Okullar başladığı için çok mutluyum. Okulu ve matematik dersini çok seviyorum. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Evde sıkılıyorum. Okulda önce ders yapıyoruz, sonra zil çalıyor teneffüse çıkarak oyun oynuyoruz" diye konuştu.

Ayten Ecrin Boyacılar ise, "Öğretmenimizle eğlenceli vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ders işlediğimiz zaman öğretmenimiz bize konuları çok güzel anlatıyor. O yüzden öğretmenimizi çok seviyoruz. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. İlk dönem takdir belgesi aldım" dedi.

(Emrah Kuş/İHA)