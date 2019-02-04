Yarıyıl Tatilinin Bitmesiyle İstanbul Trafiğinde Yoğunluk Oluştu
22 dakika önce
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu.
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul
trafiğinde yoğunluk oluştu. Akşam iş çıkış saatinde okul servislerinin de yola çıkmasıyla trafik yavaşladı.
2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Ana arterlerde sabah saatlerinde görülen trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de etkili oldu. Akşam iş çıkış saatinde servis araçlarının da yola çıkması nedeniyle trafik yavaşladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:36 Kaynak: İHA
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