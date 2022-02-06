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Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor

06.02.2022 12:22
Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor

Yarıyıl tatilinin son gününü Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Yarıyıl tatilinin son gününü Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yarıyıl tatilinde yoğun talep gördü.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle farklı zorluk derecelerine sahip pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Merkeze gelen binlerce kayaksever, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.

Öte yandan zirveye yakın kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 175 santimetre ölçüldü.

Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor
Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor
Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor
Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor

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Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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