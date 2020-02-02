Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti - Son Dakika
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Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti

13 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yarıyıl tatili dolayısıyla kayakseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yarıyıl tatilinin son gününü Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar kapıdaki pistlere akın etti.

Bazı ziyaretçiler kızakla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde binlerce ziyaretçi güneşli havanın da tadını çıkardı.

Konya'dan gelen Hasan Salih Türk, Erciyes'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Erciyes'i herkese tavsiye ettiğini belirten Türk, bundan sonra da gelmeyi düşündüğünü kaydetti.

Gebze'den gelen Armağan Urhan da yarıyılın tatilinin son gününde arkadaşlarıyla Erciyes'i tercih ettiklerini vurguladı.

Erciyes'e ilk defa geldiğini belirten Urhan, "Güzel, hoşuma gitti, bundan sonra da gelirim. Fiyatlar çok iyi. Özellikle Uludağ'a göre çok uygun." dedi.

Murathan Dursunoğlu da İstanbul'dan geldiğini vurgulayarak, "Erciyes çok güzel, Kayseri çok güzel, insanları çok sevecen. Erciyes tesis anlamında da harika. Pistler mükemmel. Her şey yolunda. Geldiğimize çok mutlu olduk. Fiyatlar çok uygun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu yüzden çok teşekkür ederiyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Yaprak Çam da Erciyes'i çok beğendiğini ve yolların sürekli açık tutulmasının büyük şans olduğunu belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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