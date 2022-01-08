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Yarıyılda Palandöken'i tercih edenler doyasıya kayak tatili yapacak (2) - Son Dakika

Yarıyılda Palandöken'i tercih edenler doyasıya kayak tatili yapacak (2)

08.01.2022 10:59

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla yarıyıl tatilinde de yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla yarıyıl tatilinde de yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin işlettiği kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin kış tatili için ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemiyle gece kayağının da yapıldığı, değişen uzunluk ve zorluk derecesinde 56 pist bulunan merkezde yarıyıl tatili için otellerdeki doluluk yüzde 95'e yaklaştı.

Eğlenceli aktivitelerle yarıyılı dolu dolu geçirecekler

Kayak, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi yapma imkanı sunulan merkez, misafirlerini eğlenceli aktivitelerle ağırlayacak.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, kayak sezonunda özellikle yerli misafirlerde geçmiş yıllara oranla ciddi artış olduğunu söyledi.

Güzel bir yılbaşı doluluğu geçirdiklerini ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Yavaş yavaş sömestir yaklaşıyor. Yüzde 90-95 doluluk var ama yüzde 100'ü yakalarız. Misafirlerimizin büyük bölümü yerli. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra Karadeniz'den gelen misafirlerimiz var. Yabancı misafirler az sayıda. Güvenlik önlemleri had safhada. Sosyal mesafe ve pandemi şartlarına uygun eğlencelerimiz, aktivasyonlarımız var. Kayak grup derslerimiz var. Çocuklar için kayak okulları açtık."

Yüzde 100 doluluk öngörülüyor

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Veli Tuzak ise 12 Aralık'ta başlayan kayak sezonunun beklentilerinin üzerinde dolulukla başladığını anlattı.

Yılbaşını yoğun geçirdiklerini dile getiren Tuzak, "Sömestir dönemi için şu anda yüzde 90-95 doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 2-3 gün içerisinde yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı öngörüyoruz. Tatilcilere hem kayak hem de içeride değişik etkinlikler yapacağız. Akşam oyunları ve animasyon gösterilerimiz var. Sömestir döneminde daha çok ağırlık yerli misafir olduğu için büfelerimiz, canlı müziklerimiz ve hazırlıklarımız onlara hitap edecek şekilde hazırlandı." diye konuştu.

Tuzak, geçen yıl salgın nedeniyle okulların kapalı olduğuna işaret ederek, "Bu yıl tatilcileri daha çok mutlu etmek, aktivitelerle eğlendirmek ve kafalarını dağıtmak için farklı yaş gruplarında kayak dersleri ayarladık. Grup derslerle burada farklı yarış aktiviteleri düzenledik. Akşamları da dart oyunları, masa tenisi ve bilardo turnuvaları gibi etkinlikler yaparak çocuklarımızın dolu dolu 15 tatil geçirmeleri için hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Tatilciler Palandöken'de bulunmaktan mutlu

Merkezde tatil yapan Mesut Kayhan da kayak için Almanya'dan Palandöken'e geldiğini belirtti.

Palandöken'i geçen yıl keşfettiklerini ve çok beğendiklerini söyleyen Kayhan, şunları kaydetti:

"Bu kombinasyon her yerde olmuyor. Burada gerçekten çok güzel kar var ve kayak zevkine varıyoruz. Kayak merkezinin şehre bu kadar yakın olduğu başka bir yer bilmiyorum. İstediğiniz zaman şehre inebiliyorsunuz, Ejder'e çıkabiliyorsunuz. Oteller bir numara ve pistleri çok güzel. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Almanya'da 'Türkiye'ye kayak yapmaya gidiyoruz' dediğimiz zaman şaşırıyorlar."

Hollanda'dan 11 kişilik grupla gelen Gülbin Pieterse de güzel tesislerin olması, kar kalitesi ve havasından dolayı Palandöken'i tercih ettiklerini aktardı.

Havaalanına indikten 15-20 dakika sonra otele ulaştıklarına dikkati çeken Pieterse, "Palandöken'i çok seviyoruz ve her sene geliyoruz. Diğer kayak merkezlerinden Kartepe, Kartalkaya ve Uludağ'a da gittik. Oralar da güzel ama burası çok güzel. Böyle güzel havada, çok güzel pistlerde kayak yapmak istiyorlarsa Palandöken'e gelsinler." dedi.

Yarıyılda Palandöken'i tercih edenler doyasıya kayak tatili yapacak (2)
Yarıyılda Palandöken'i tercih edenler doyasıya kayak tatili yapacak (2)
Yarıyılda Palandöken'i tercih edenler doyasıya kayak tatili yapacak (2)

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Palandöken Dağı, Erzurum, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yarıyılda Palandöken'i tercih edenler doyasıya kayak tatili yapacak (2) - Son Dakika
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