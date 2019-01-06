Yarıyılda Şifalı Tatilin Adresi: Denizli
1 saat önce
UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Denizli, tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra antik çağlardan bu yana şifa merkezi olarak ilgi görüyor.
UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale
'yi bünyesinde barındıran Denizli
, tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra antik çağlardan bu yana şifa merkezi olarak ilgi görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:50 Kaynak: Youtube
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