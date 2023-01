Yarıyılda tatilcilerin kayak tercihi Antalya oldu

Yaz döneminde milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, bu yıl kış turizmiyle de öne çıktı.

Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, denizden taşınan nemin kara dönüşmesiyle her zamankinden daha fazla beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı 73 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü. Kar kalınlığı Davraz'da 66, Palandöken'de 35, Erciyes ve Uludağ'da 18, Kartalkaya'da 17 ve Sarıkamış'ta ise 10 santimetrede kaldı.

Kent merkezine sadece 50 kilometre uzaklıkta olduğu için kısa bir yolculukla ulaşılabilen Saklıkent, bu kış yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerinden de ilgi görmeye başladı.

"Yarıyıl tatili için Türkiye'nin her yerinden arıyorlar"

Saklıkent Kayak Merkezi Tesisler Genel Müdürü Hakan Kadayıfçı, AA muhabirine, kayak sezonunun çok yoğun geçtiğini, Türkiye'nin her yerinden talep aldıklarını söyledi.

Yarıyıl tatilinde çok sayıda kayakseverlerin Antalya'yı tercih ettiğini anlatan Kadayıfçı, "Saklıkent, şehir merkezine yakın olduğu için günübirlik çok fazla turist geliyor. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden tatilciler geliyor. Rusya ve Ukrayna'dan da çok fazla müşteri var. Saklıkent ilk kez bu kadar hareketli." dedi.

Tesislerde karın istenilen seviyede olduğunu belirten Kadayıfçı, şunları ifade etti:

"Dün İstanbul'dan bir aile, haberlerde görmüşler, çıkıp geldiler. Çok da memnun kaldılar. Türkiye'nin birçok yerinde kar olmadığı için kayak merkezi açılamadı. Bazıları da suni karla düşük kapasiteyle açmak zorunda kaldı. Yarıyıl tatili için Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Bu yıl kayak tatilinin de merkezi Antalya oldu. Turistler aynı gün içinde denize girip, yaklaşık bir saat sonra burada kayak yapabiliyor. Çok güzel bir hava var, aynı gün hem güneşin hem karın keyfini çıkarabiliyorsunuz."

"Bu kadar çeşitlilik başka bir yerde yok"

Hakan Kadayıfçı, kayak merkezinde sömestir için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, tatilcilerin yanı sıra öğrenciler için de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Antalya'nın çok tercih edilen bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Kadayıfçı, "Kentte her bütçeye uygun otel, pansiyon var. Merkezdeki tesislerde tatil yapan turistler, günübirlik gelip kayak yapıyor. Kayak merkezimizde de konaklama tesislerimiz var. Bu kadar çeşitlilik başka bir yerde yok." diye konuştu.

Bakırlıtepe mevkisinde, 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatilciler, kızak kayıp, kayak ve snowboard yapabiliyor. Telesiyejlerle pistin zirvesine ulaşan tatilciler, 4500 ve 3200 metrelik pistlerde kayarak, güzel vakit geçiriyor.