Yarmolenko, Ronaldo'yu ti'ye aldı! O anlar izleyenleri kahkahalara boğdu

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. 1 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı olan Yarmolenko, maç sonu basın toplantısında Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini masadan kaldırmasına esprili bir göndermede bulundu.

"BEYLER BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN"

Basın toplantısında gazlı ve alkolu içecek şişelerini önüne koyan Yarmolenko, "Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini kaldırdığını gördüm. Gazlı içeceği şöyle koyayım, alkollü içecek de buraya gelsin. Beyler hemen benimle iletişime geçin" dedi. Renkli anlara sahne olan bu konuşma sosyal medyada da en çok konuşulanların arasına girdi.