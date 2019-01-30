Yartu" ile Veriler Yurt İçinde Kalacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerinin geliştirdiği, dosya depolama, ofis ve e-posta hizmetini tek bir arayüz üzerinden sunan Yartu, verilerin Türkiye'de kalmasına imkan tanıyor.

ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerinin geliştirdiği, dosya depolama, ofis ve e-posta hizmetini tek bir arayüz üzerinden sunan Yartu, verilerin Türkiye'de kalmasına imkan tanıyor.



Proje ekibinden, NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Büyükyılmaz, AA muhabirine, TÜBİTAK desteğiyle projeye başladıklarını söyledi.



"Yartu" adını verdikleri veri depolama, ofis ve e-posta hizmeti sunan sistem üzerine 1,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Büyükyılmaz, şöyle konuştu:



"Şu anda kullanılan ürünlerin tamamı yabancı menşeili. Bunu kullandığımızda verilerimizi yurt dışına çıkartmış oluyoruz. 'Bunu nasıl önleriz, verilerimizi nasıl koruruz' diye bir TÜBİTAK projesi yazdık. TÜBİTAK desteğiyle ürünümüzü geliştirdik. Dosya depolama, ofis, e-posta hizmetlerini tek bir arayüz üzerinden sağlayabiliyoruz. Yabanacı rakiplerimizden farkımız, verilerimizi dışarıya taşımıyoruz. Kurumun kendine gidip ürünü kuruyoruz. Tüm veriler kurumun data merkezinde duruyor. Verilerinizin güvenliğini kendiniz sağlamış oluyorsunuz. Diğer ürünlerde kota, yükleme sınırı var, bu sınırları kaldırdık ayrıca diğerlerinden farkı, tek arayüz üzerinden tüm modüllere ulaşılabiliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı ücret ödemeye gerek kalmıyor."



Yartu, KSO ve NEÜ'de kullanılıyor



Büyükyılmaz, "Yartu" adını verdikleri internet tabanlı server platformunun Konya Sanayi Odası (KSO) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kullanılmaya başlandığını aktardı.



Proje danışmanı, NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken ise proje ekibinde bölümden 4 öğrencinin yer aldığını dile getirdi.



"Veriler; Amerika, Rusya ve Çin'deki şirketlerin elinde"



Veri depolama sistemlerinin yurt dışı kaynaklı olduğuna değinen Çıbıkdiken, şunları kaydetti:



"Veriler; Amerika, Rusya ve Çin'deki şirketlerin elinde bulunuyor. Bu firmalar, bunlarla bir sürü iş yapıyorlar hatta yapay zeka dediğimiz şeyin tamamı kendi elimizle yüklediğimiz verilerden oluşuyor. Bu hizmeti almak istiyorsanız, 'veriler sizde bulunmasın' deme şansınız yok. En büyük özelliğimiz, verilerimizi istediğimiz yerde tutabiliyoruz. Serverları kurum istediği yerde bulundurabilir."

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