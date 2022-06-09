Yaş 17, suç kaydı 70 - Son Dakika
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Yaş 17, suç kaydı 70

09.06.2022 15:34
Yaş 17, suç kaydı 70

Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalanan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İzmit'teki bir okulda iddiaya göre T.M.D. (17) isimli çocuk, binanın kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kantindeki yazar kasada bulunan paraları çalan şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı.

YAKALANDI

Sabah okula gelen kantin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin T.M.D. olduğunu tespit etti. Aranmaya başlanan T.M.D., dün gece saatlerinde İzmit Kent Meydanı'nda polis ekiplerince kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

70 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis merkezine getirilen şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.M.D.'nin daha önce işlediği benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaş 17, suç kaydı 70
Yaş 17, suç kaydı 70
Yaş 17, suç kaydı 70
Yaş 17, suç kaydı 70
YORUMLAR
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17 yaşındaki genç sınıfın ortasında öğretmeni tarafından dövüldü! Arkadaşlarının gülerek izlediği olay kameralara yansıdı 17 yaşındaki genç sınıfın ortasında öğretmeni tarafından dövüldü! Arkadaşlarının gülerek izlediği olay kameralara yansıdı 670 bin TL'lik elektrik kablosu çalan hırsızlar yakalandı 670 bin TL'lik elektrik kablosu çalan hırsızlar yakalandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaş 17, suç kaydı 70 - Son Dakika

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