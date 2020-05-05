Yaş çay alım kampanyası için havanın ısınması bekleniyor

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni sezon yaş çay alım kampanyasına ilişkin, "Bu hafta havanın soğuk geçtiği, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse, çayın 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor. Toplanacak duruma geldiği an bekletmeden kampanyayı açacağız." dedi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş çay alım sezonu öncesi eksperlerin göreve başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bahçeden bardağa kadar bütün süreci planladıklarını bildiren Alim, üreticilere günlük ve saatlik randevu verilmesi için düzenleme yapacaklarını ifade etti.

Alim, "Bu yıl fabrikalarımızda tedbirler çok daha yüksek olacak. Fabrika içinde var olan sosyal mesafeyi çok daha dikkatli uygulayacağız. Üreticilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık anlamında bir düzeni olacak." diye konuştu.

Alım için dönüm başına yaş çay kotasını belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Alim, "Önceki yıllardan çok daha fazla olacak. Son yılların en yüksek kotası olabileceğini söyleyebilirim." dedi.

Alim, yaş çay fabrikalarının nisan sonu itibarıyla tamamen hazır olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Yaş çayın başlamasına en erken 15 gün daha var. Bölgede yaptığımız incelemelerde en erken alım yapılan Artvin'de bile henüz çay yeterli olgunluğa gelmedi. Çay bazı yerlerde dere içlerinde yanmış. Bazı yerlerde çok kısa. Bu hafta havanın soğuk geçtiği, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse, 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor. Toplanacak duruma geldiği an bekletmeden kampanyayı açacağız."

"Daha güzel bir kampanya dönemi geçireceğiz"

Bu yıl alımlarda sıkıntı yaşanmayacağını belirten Alim, günlük yaş çay alım kapasitesinin 9 bin ton olacağını söyledi.

Alim, "Geçmişte sıkıntıya girmeden çayı yabancı işçi topluyordu. Yaklaşık 600 milyon liranın yurt dışına gittiği söyleniyordu. Biz geçen yıl yabancı işçiye bağımlılığı, randevulu gün sayısını artırarak azaltmaya çalışmıştık. Üretici bir gün randevu olunca işçi bulmak zorunda kalıyordu. Bunu 3 güne çıkararak üreticilerimizin taleplerini karşıladık." diye konuştu.

Üreticilerden endişe etmemelerini isteyen Alim, "Daha güzel bir kampanya dönemi geçireceğiz. Herkes çaya girmiş olacak. Okullar tatil. Ailece çaya girileceğini düşünüyorum. Belki de 15-20 yıl önceki gibi bu yıl da imece usulü bunu yapacağımızı düşünüyorum. 'Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasında olduğu gibi çay üreticisi olarak biz bize yeteriz. Çayımızı toplayabilir, üstesinden geliriz." dedi.

"Son yılların en az stoğuyla sezona gireceğiz"

Alim, bu yıl ilk kez özel sektöre 17 bin ton kuru çay sattıklarını belirterek, "Bir özel firmaya daha 10-15 bin ton satma aşamasındayız. Stoklarımız da bugün itibarıyla 70 bin ton civarında. Mayıs 15'e kadar çay olmayacağını düşünürsek stoklarımızda 60 bin ton çay olacak. Son yılların en az stoğuyla sezona gireceğiz." diye konuştu.

Alim, şunları kaydetti:

"2019 ile 2020 mart ayları karşılaştırmasında ciroda yüzde 44'ten 46'ya çıkılmış. Hacim olacak 46,5'ten 46,7'ye çıkılmış. Ortalama fiyat olarak da 27,4'ten 34'e çıkmış. Geçen yılla bu yıl karşılaştırıldığında ilk 4 ayda ÇAYKUR'un kuru çay satışları çok yukarıda. Fiili olarak 40 bin ton çay satışı yapılmış ki böyle bir satış yıllardır hiç olmamış. Normalde çay satışlarında yılın ilk 3 ayı sönük geçer. Koronavirüs etkisini bilemiyoruz ama satışlarımız çok iyi."

Alim, özel sektörün bu işin bir parçası olduğunu belirterek, ortaklaşa hareket edilmesi halinde her kesimin memnun olacağını söyledi.

"Budama yapamadık diye endişelenmeyin"

Üreticilerin, budama yapamadıkları için ÇAYKUR'a yaş çay satamayacakları endişesi taşıdıklarını dile getiren Alim, "Kimse endişelenmesin. Bu yıl üreticilerimiz ÇAYKUR'a ve özel sektöre çay satmadan budamasını yaptırıp bize haber verirse bahçelerindeki budama miktarını yazacağız. Üretici ardından satışlarına başlayabilecek." dedi.