Yaş Çay Alımları Hakkında Açıklama - Son Dakika

Değerli üreticilerimiz;

17 Mayısta başlayan yaş çay alımlarına kapasitemizi zorlayarak devam etmekteyiz. Önceki açıklamalarımızda belirtildiği gibi kapasitemiz günlük 9. 050 ton olup, alımlarımız günlük kapasitenin çok üzerinde gerçekleşmektedir. Şöyle ki; alımlarımız günlük 9. 000 tonla 10. 500 ton arasında değişmektedir. 47 işletmemizde yoğun bir şekilde günlük 9. 200 ton ile 9. 400 ton arasında çay işlenmekte ve üreticilerimizin çayını alabilmek için gerekli bütün adımlar atılmaktadır. Çay hasadı bugün itibariyle 24. gününde ve belirlenen limitler doğrultusunda devam etmektedir. Kotasını doldurarak ayrılan ve alımların düştüğü alımyerlerimizde kontenjan limitleri kontrollü şekilde artırılmaktadır. Bilinmeli ki Çaykur; her zaman olduğu gibi üreticinin yanındadır; önümüze gelen her mesele ve karar süreci, üreticilerimizden yana değerlendirilmektedir.

Tüm üreticilerimize, çalışanlarımıza; sağlık, mutluluk ve kolaylıklar diler; Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü