Yaş çay alımları yarın başlıyor

RİZE (İHA) – ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2020 yılı yaş çay sezonun 1. sürgününün dönüm başına 600 kilogram kota alımı ile 19 Mayıs Salı günü itibariyle başlayacağını duyurdu.



ÇAYKUR Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasında 2020 yaş çay sezonunun 19 Mayıs Salı günü itibariyle açılacağını dile getiren Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 1. sürgünde dönüm başına 600 kg kota uygulanacağını ifade etti. Alim, 2020 yaş çay sezonunda çay alımı ile ilgili herhangi bir sıkıtının yaşanmayacağını belirterek "2020 yılının 1. sürgününde dönüm başı 600 kilogram olarak uygulanacak. Bu da son yılların en büyük kotasıdır. Üreticilerimiz acele etmesin uygulanan kotayı alacağız. Kuru çay satışlarımız son yılların en üst seviyesinde seyretmektedir. 40 bin ton üzerinde bir satışımız var. Mayıs 19 itibariyle 63 bin ton stokla kampanyaya gireceğiz buda son yılların en düşük stokudur. Bu anlamda çay alımı ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımızın göstergesidir. Geçen yıl 750 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik bunun karşılığı 140 bin ton kuru çay ürettik. Yılbaşı stoğumuz 120 bin ton civarıydı bugün itibari ile 63 bin ton civarında. Biz bu stoku düzeltmeseydik bugün kotayı 600 kilogram olarak açıklayamazdık. Mayısın 20 sinde açmayı düşündüğümüz yaş çay kampanyası havaların sıcak gitmesi ile bir gün de olsa geriye çektik. Yarından itibaren yaş çay alımına başlıyoruz. Alım yerlerinde herhangi bir koro navirüs sıkıntısı yayacağımızı düşünmüyorum. Üreticinin çayını satması için 15 dakikalık bir süre var ona göre değerlendirecek herkesin alım yerine giriş çıkış saati olacak. Üreticimizin buna uyması çok önemli" dedi.



"Fabrikalarda Korona virüs salgını için tüm tedbirler alınmış durumda"



Korona virüs ile mücadele kapsamında fabrikalarda gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Alim "Mesai giriş çıkışları toplu olarak yapılacak. Beli aralıklarla giriş yapılacak. Fabrikalarımızın bir çok bölümünde zaten 10 – 20 metre aralıklarla. Kamyonlar ile yaş çay alımı yapılırken hiç bir durumda kamyon şoförü maskesiz içeri giremeyecek. Fabrikada sosyal alanlarda bulunamayacak. Bu yıla mahsus olmak üzere fabrika çalışanının haricinde dışarıda çalışanlar yemekhaneden yemek yiyemeyecek" ifadelerini kullandı. - RİZE