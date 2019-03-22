Yaş Çay Destekleme Primi Ödemeleri Başladı

ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 192 milyon lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.

ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 192 milyon lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.



ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı belirtildi.





Açıklamada, "2018 yılında destekleme primi almaya hak kazanan 178 bin 150 üreticimize ödenecek olan toplam 192 milyon lira bugün itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarılmıştır. Üreticilerimiz yarından itibaren primlerini alabilir." ifadesine yer verildi.

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