Yaş çay destekleme primi ödemeleri başladı
29 dakika önce
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 192 milyon lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 192 milyon lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55
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