Yaş çay ve fındık hasadında iş gücü ihtiyacının giderilmesi çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yaş çay ve fındık hasadında iş gücü ihtiyacının giderilmesi çalışmaları - Son Dakika Ekonomi

Yaş çay ve fındık hasadında iş gücü ihtiyacının giderilmesi çalışmaları

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaş çay hasadı iş gücündeki eksikliği kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde oluşturdukları birliklerle çözmeyi düşündüklerini belirterek, "Fındık için de aynı çalışmayı yapmamız gerekir.

Yaş çay ve fındık hasadında iş gücü ihtiyacının giderilmesi çalışmaları, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaş çay hasadı iş gücündeki eksikliği kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde oluşturdukları birliklerle çözmeyi düşündüklerini belirterek, "Fındık için de aynı çalışmayı yapmamız gerekir. Fındık toplama zamanına kadar bu durumun gündemden düşmesini umuyoruz." dedi.

Sarıfakıoğulları, Valilikte düzenlenen İl Pandemi Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla etkin mücadele için Giresunlu vatandaşların, her ortamda sosyal mesafeyi korumalarının önemli olduğunu söyledi.

Kısıtlama getirilmeyen vatandaşların da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Sarıfakıoğulları, alınan tüm kararlara ve getirilen kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Sarıfakıoğulları, çay ve fındık hasat dönemlerinde işgücü eksikliğinin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle çay üretiminde yer alan müstahsillerimiz ağırlıkla İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul da bildiğimiz gibi pandeminin en yoğun yaşandığı illerden biridir. O nedenle ya gelmemeleri için gerekli önlemler alınacak ya da Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulu toplantıları sonrası alınacak kararlara bağlı olarak sadece bir kişinin temsilen gelmesini arzu ediyoruz. Burada iş gücündeki eksikliği de kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde oluşturduğumuz birliklerle çözmeyi düşünüyoruz. Fındık için de aynı çalışmayı yapmamız gerekir. Fındık toplama zamanına kadar bu durumun gündemden düşmesini umuyoruz."

Havaların ısınmasıyla yayla döneminin de yaklaştığını anımsatan Sarıfakıoğulları, "Yaylaların cazibe merkezi haline geleceğini düşünerek biz daha önce piknik amaçlı toplanmaları men etmiştik. Hatta bu tür yerlerin yollarını kapatmıştık. Bu noktalarda neler yapabiliriz, algı ve eğitim amaçlı neler yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımıza başlayarak bir yol haritası çıkarıp bunları uygulayacağız." diye konuştu.

Vali Sarıfakıoğulları, iş yerleri üzerindeki kısıtlamaların da bazı kurallara riayet edilmek suretiyle esnetilmeye başlatıldığını belirterek, yurt dışından gelerek Giresun'da karantinaya alınan vatandaşları, izolasyon süreçlerinin ardından memleketlerine uğurlandıklarını kaydetti.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:26 Kaynak: AA


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