YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl...
YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi.
YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 03:39 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › YAŞ kararI: '35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl... - Son Dakika
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