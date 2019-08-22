Son Dakika Haberleri: YAŞ kararlarının ardından general ve amiral atamaları yapıldı
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YAŞ kararlarının ardından general ve amiral atamaları yapıldı

39 dakika önce

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla general ve amiral atamaları yapıldı.

YAŞ kararlarının ardından general ve amiral atamaları yapıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.


Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15 
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