Yaş kış demeden her gün denize giriyor - Son Dakika

Yaş kış demeden her gün denize giriyor

28.01.2021 10:37

Yaş kış demeden her gün denize giriyor Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bahadır kar da yağsa hava çok soğuk da olsa her gün denize girmeyi ihmal etmiyor Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bahadır, denize girme tutkusunu 4 mevsim yaşıyor.

Yaş kış demeden her gün denize giriyor

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bahadır kar da yağsa hava çok soğuk da olsa her gün denize girmeyi ihmal etmiyor

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bahadır, denize girme tutkusunu 4 mevsim yaşıyor. Bahadır, soğuk kış günlerinde bile adeta yaz mevsimi gibi denize girerek kulaç atıyor.

Çocukluğundan beri denize girdiğini ancak 20 yıldır yaz kış aralıksız denize girdiğini ifade eden Bahadır, denize girmenin kendisi için bir tutku olduğunu ve bu sayede kolay kolay hastalanmadığını söylüyor. Yıllardır kışın denize girdiği için vücudunun alışkanlık kazandığını kaydeden Bahadır, vücudu soğuk suya alışık olmayanların denize girmeme tavsiyesinde bulunuyor.

Kendisine çevreden kışın denize girmeme konusunda uyarılar geldiğini ifade eden Bahadır, "61 yaşındayım. Denize girme sevdam çocuk yaşta başladı, 20 yıldır da bir fiil yüzüyorum. Yani 20 yıldır yaz kış aralıksız denize girerim. Denizi, yüzmeyi seviyorum. Bazen hasta oluyorum, özellikle grip olduğum zaman oldukça ağır geçiyor buna rağmen denize girmeyi ihmal etmem. Kışın denize girmek vücudu daha zinde, daha dinç, daha çevik tutuyor vücut resmen çelik gibi oluyor. Kışın denize girmek bende gelenek oldu. Kar da bile denize giriyorum. Denize girmeden önce hasta oluyordum. Denizin insana verdiği bir dayanıklılık var, vücut daha sağlıklı oluyor" dedi.

Çevresindekilerin kışın denize girmesini istemediğini belirten Bahadır "Bana 'Hasta olursun, bu havada girme, biraz ara ver' diyorlar' Ben bu işi seviyorum, hevesliyim vücudum da alıştı. İki çocuğum var onlar çok denize girmiyor. Onlar da, 'baba bu soğukta girme hasta olursun' diyorlar. Bundan sonra da vücudum el verdikçe yüzmeyi bırakmam, devam ederim. Şuan deniz suyu sıcaklığı bana göre güzel. Vücudu alışık olmayanın girmesini tavsiye etmiyorum hasta olabilir. Vücut soğuk havaya, suya alışık olmalı" diye konuştu.

Ahmet Bahadır'ın kar yağdığı zaman bile denize girdiğini belirten arkadaşı Mehmet Bodur ise "Ahmet abimizi 20 yıldır tanırım. Ben şu anda montla üşüyorum. Ahmet abimiz kar da yağsa, soğuk da olsa yaz kış denize giriyor. Kendisini tebrik ediyorum, maşallahı var. İnşallah bu şekilde uzun yıllar devam eder. Kendisi 'Denize girdiği zaman genç, dinç oluyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

Yaş kış demeden her gün denize giriyor
Yaş kış demeden her gün denize giriyor
Yaş kış demeden her gün denize giriyor
Yaş kış demeden her gün denize giriyor

Ahmet Bahadır, Vakfıkebir, Trabzon, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaş kış demeden her gün denize giriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor Yaşlı adamın baltayla başına vurduğu karısı ağır yaralandı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4 oldu Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4 oldu         
10:54
Hulk'un Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı         
10:26
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi         
09:57
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:13:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaş kış demeden her gün denize giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei