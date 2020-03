Yaş maya maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? tarifi ve faydaları

Süt ile karıştırılarak yapılan yaş maya maskesinin birçok önemli faydası bulunuyor. Bu maskeyi hazırlayabilmek için ilk öncelik, maske için gerekli olan malzemelerin temin edilmesidir.



Yaş Maya Maskesi Nasıl Yapılır?



İlk olarak kap içerisinde 1 yemek kaşığı yaş maya eklenir. Sonrasında, 1 yemek kaşığı süt üzerine eklenir. Bunlar kaba eklendikten sonra, iyice karıştırılmalıdır. Bir süre sonra cilde uygulanabilecek krem yapısına gelecektir.



Maya krem yapısına geldiğinde, cildinize uygulamaya başlayabilirsiniz. Maske kuruduktan sonra peeling yapıp cildinizi temizlemeye başlayın. Temizlerken ılık su kullanmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Bu karışımı haftada en az 2 kez yaparak, cildinizin nem açısından dengesini korumasını sağlayabilirsiniz. Böylece cildiniz kurumaya yüz tutmaz ve çatlak, kırışıklık gibi sorunlarla baş başa kalmazsınız.



Yaş Maya Maskesi Faydaları



Yaş maya maskesi hazırlamak oldukça basittir. Cildinize sağlıklı şekilde bakmanın, ucuz yolu olarak kabul edilen yaş maya maskesinin, sağladığı faydalar önemli denilebilir.



Yaş maya maskesi, cildin rahatça nefes almasını ve rahatlamasını sağlar.



Yaş mayanın içerisinde bol bol vitamin ve mineral bulunduğundan, cildin bu konuda vitamin eksikliklerini maskeden giderebileceğini söylemek mümkün.



Yaş maya maskesinin en önemli özelliklerinden birisi, ciltteki ölü hücreleri atmasıdır. Bununla beraber hücrelerin yenilenmesine destek verir.



Yaş maya tarifi genellikle kuru tip ciltler için uygulanır. Nemli ciltlerde kullanımından önce uzmana danışmak daha doğru olabilir.



Solmuş ciltlerin parlak ve yenilenmiş gibi görünmesini sağlayan yaş maya, bu açıdan da görünüm için önemli bir yere sahiptir.



Yaş maya maskesi, kirli havadan dolayı kapanmış olan gözeneklerin açılmasını sağlayabilir.



Hücrelerin yenilenmesini destekleyen yaş maya, mevsim geçişlerinde yaşanabilecek olumsuz sonuçları minimum seviyeye indirir.



Yaş Maya Maskesi Yan Etkileri



Hassas ciltlerin yaş maya maskesinden etkilenmesi söz konusu olabilir. Alerjik açıdan sorun yaşanabilir. Ancak genel anlamda yaş maya maskesinin zarar verdiğini söylemek mümkün değil.



Hassas bir cildiniz varsa, hazırlamış olduğunuz maskeyi cildinizin ufak bir yerine bakarak, tahriş, kaşıntı ve benzeri sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığınızı gözlemleyebilirsiniz.



Yaş Maya Kullanım Süresi Ne Kadar Olmalı?



Yaş maya maskesinden yararlanmak isteyenler, çok acele sonuç almak istediklerinden, her gün kullanım için sorular sorarlar. Ancak burada önemli olan sabırlı olup, sonucu beklemektir. Yaş maya kullanım süresi her gün olmamalıdır. Her gün cildinize yaş maya yaparsanız, cildinizin bir süre sonra yorulacağını görebilirsiniz. Cildiniz artık hemen her şeye karşı hassas bir hale gelecektir. Yine, cildinizde tahrişler oluşturabilir.



Normal veya kuru cilt tipine sahip kişiler, yaş maya maskesini 10 günde 1 kez uygulamalıdırlar.



Sivilceleri çok fazla olan cilt tipine sahip olan kişiler, haftada 1 defa yaş maya maskesini uygulamaya başlayabilirler.



Yaş Maya Maskesi Ne işe Yarar?



Yaş maya maskesi genellikle yüz bölgesi için hazırlanır. Maskelerin geneli böyledir, ancak yaş mayanın saça verdiği faydalar göz önüne alındığında, buraya da uygulanabilir.



Saçın kök kısmında güçlenmesine destek sağlar.



Vitaminler, saçın beslenmesine yardımcı olarak saçların daha güçlü olmasını ve yıpranmaya karşı dirençli olmasına destek verir.



Saçın dış görünüşte daha iyi olmasını sağlar. Saça uygulandığından, saçlar daha dolgun ve güzel görünümlü olur.