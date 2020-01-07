Yaş meyve sebze ihracatçılarının 2020 hedefi 1 milyar dolar ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatçılarının 2020 hedefi 1 milyar dolar ihracat - Son Dakika Ekonomi

Yaş meyve sebze ihracatçılarının 2020 hedefi 1 milyar dolar ihracat

6 saat önce

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat yaparak tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Yaş meyve sebze ihracatçılarının 2020 hedefi 1 milyar dolar ihracat, System.String[]

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat yaparak tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.


2020'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini, Uzakdoğu ve Afrika pazarlarına yoğunlaşacaklarını anlatan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.


Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısı ile 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren, 2020 hedeflerini dile getiren Uçak, "53. yılını dolduran birlik üyeleri, 2018 yılında kırdıkları 831 milyon dolarlık ihracat rekorunu 2019 yılında geliştirerek yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı. 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracatımızda ön plana çıkan ürünlerimiz kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri oldu. Ülkeler bazında da Birliğimiz üzerinden her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracatımız gerçekleşti" bilgisini verdi.


Afrika ve Uzakdoğu'ya gidilecek


"2020 yılında hedefimiz ihracatımızın potansiyel gösterdiği ve daha önce gidilmedik yerlere giderek üyelerimizin ihraç ürünlerini yurt dışında tanıtmak" diyen Uçak, bu kapsamda en büyük potansiyel pazarlardan Çin'in yanı sıra, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerde fuarlara katılım sağlayacaklarını söyledi. Bu yıl Asya ile Afrika pazarına da açılmak gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Uçak, "Avrupa ve Rusya pazarını tüm üyelerimiz biliyor artık, bizim amacımız dünyayı onlara adım adım yaklaştırmak" diye konuştu.


Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi ürünler üretilecek


Birlik olarak yeni ürün çeşitliliği üzerine çalıştıkları bilgisi de veren Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de örtü altı tarım işletmesi kurulacak. Tarım Bakanlığı bünyesi altında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege ihracatçı Birliği, İzmir Ticaret Borsası müteşebbisi olarak kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Rakip ülkeler var"


Konuşmasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Uçak, Rusya ile ihracat ilişkisi üzerine, "Rusya ile iyi bir duruma geldik. Yurt dışına giden ürünler analiz yapılmadan gitmiyor. Raporları çıkıyor ve ona göre izin veriliyor" cevabını verdi. Uçak, Çin'e de sadece kiraz ihraç edebildiklerini belirterek, "Çin'e daha çok meyve satmak isteriz. İki devlet arasındaki protokolün genişletilmesini isteriz. Çalışmalar devam ediyor. Çin iyi bir pazar. Alternatif pazara ihtiyacımız var. Rakip ülkelerimiz çoğalıyor. Yıllar öncesinden birçok ülkeye ürün yetiştiremiyorduk. Şu anda rakip ülkeler var. Bunlar bizim için ister istemez ürünlerin önünü kesiyor, bazı ülkeler rakamı düşürüyor. Hızlı bir şekilde girilmeyen pazarlara girmek için UR-GE projeleri geliştiriyoruz" dedi. Uçak, 2020 yılında 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini ifade ederek "Diyar diyar pazar arama ve ürün satma peşindeyiz" diye konuştu.


Patates-soğan açıklaması


Kuru soğan ve taze patates, ihracının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin ise Uçak, "Şu anda Türkiye'de patates ve soğan anlamında yeterli ürün var. Fiyatlar da istikrarını koruyor. Şubat ayında da patates hasadının başlamasıyla herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - AYDIN

İhracat, Rusya, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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