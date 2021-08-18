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Yaş meyve sebze ihracatı 1,63 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Yaş meyve sebze ihracatı 1,63 milyar dolara ulaştı

18.08.2021 09:58
Yaş meyve sebze ihracatı 1,63 milyar dolara ulaştı, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının 2021 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,63 milyar dolar...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının 2021 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,63 milyar dolar düzeyine ulaştığını, iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyon ve ihracatta rekabetçiliğin güçlendirilmesi amacıyla ilan edilen Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndaki sürdürülebilir tarım stratejilerinin hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Başkan Nejdat Sin, yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye'de koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer verilen sürdürülebilir tarım stratejilerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için seferber olacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin azaltılmasına ilişkin hedefleri ile uyumlu bir şekilde ilerlemenin sektör paydaşlarının da önceliği olduğunu kaydeden Başkan Sin, "Türkiye'nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğindeki Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda tarımsal üretimde tarladan sofraya biyoçeşitlilik stratejileri ön plana çıkıyor. Pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi ihracatımız için de büyük önem taşıyor" dedi.

"Yenilenebilir enerji kullanan seraların desteklenmesi çok anlamlı"

Biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra AB'nin kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına yönelik hedef ve politika değişikliklerini de sektör paydaşlarının ön planda tutması gerektiğinin altını çizen Başkan Sin, eylem planında yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim tesislerini destekleme kararı, tarımsal üretimde atık ve artıkların tekrar değerlendirilmesi konusunda Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştırılmasını da çok anlamlı bulduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin küresel pazarlarda kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliği ile ön plana çıktığını, Covid-19 pandemisi sonrası kurgulanan yeni dünya düzeninde ülkemizin 2,73 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatını ikiye katlayabilmesi için büyük fırsatlar doğduğunu dile getiren Sin, "Hedeflenen rakamlara ulaşabilmemizin yolu, tarladan sofraya değer zincirinin izlenebilirliğinin eksiksiz oluşturulması, markalaşma, etkili iletişim ve tanıtım kampanyalarından geçiyor" diye konuştu.

Narenciyede hedef pazarlar Uzak Doğu ve AB ülkeleri

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciye çeşitlerinin hasat zamanı yaklaşırken, ihracatçı firmalarda istişare toplantısı düzenlediklerini dile getiren Başkan Sin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yıl 1 milyon 802 bin ton narenciye ihraç ederek 933,1 milyon dolar döviz geliri elde eden ülkemiz, 2021'in 7 aylık döneminde 734 bin 791 ton miktar ve 382,1 milyon dolar değere ulaştı. Bu yıl Ocak-Temmuz ayları arasında narenciye ihracatımızın yüzde 67'si Rusya, Irak, Ukrayna ve Romanya pazarlarında kümelendi. Narenciye ihracatında pazarlarımızı çeşitlendirmeye yönelik yaptığımız fikir alışverişlerinde yeni sezon için hedef pazarları Uzak Doğu ve Avrupa Birliği ülkeleri olarak belirledik. Ayrıca ihracatçı firmalarımız rekabetçiliğin önünde engel oluşturan analiz ücretlerinin makul fiyatlara indirilmesi konusunda düzenleme yapılmasını bekliyor."

Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihracat Rusya'ya

Türk yaş meyve sebze sektörünün Ocak-Temmuz döneminde 2 milyon 488 bin ton ürüne ihraç pazarlarında değer kazandırdığını dile getiren Başkan Sin, "2021 yılının ilk 7 ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkelerin başında Rusya, Almanya ve Romanya yer aldı. Rusya'ya yüzde 14'lük artışla 526,8 milyon dolarlık, Almanya'ya yüzde 14'lük artışla 186,5 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 32'lik artışla 141,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları Suriye, Hindistan ve Irak pazarlarında elde ettik" dedi.

Türkiye'nin yıllık ortalama 54 milyon tonluk yaş meyve sebze üretimini ihracata daha fazla yansıtmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Sin, şunları söyledi:

"Sektörümüz Ocak-Temmuz döneminde ülkemize 1 milyar 637 milyon dolar döviz kazandırdı. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde yüzde 20 artış kaydetti. Ocak-Temmuz döneminde en çok ihraç ettiğimiz ürün 220,2 milyon dolar değer ile domates oldu. 183,3 milyon dolar değer ile kiraz-vişne ikinci, 148 milyon dolar değer ile limon üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları patates, soğan ve çilekte elde ettik. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu dönemde yüzde 11 artış ile 618 milyon dolarlık ihracata imza attık. Birliğimiz, ülkemizin yaş meyve sebze ihracatına yüzde 38 oranında destek verdi." - MERSİN

Yaş meyve sebze ihracatı 1,63 milyar dolara ulaştı

Akdeniz, Türkiye, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatı 1,63 milyar dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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