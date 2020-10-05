Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış - Son Dakika

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, bu yılın 9 ayında Türkiye'nin yaş ve meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 690 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış, System.String[]

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, bu yılın 9 ayında Türkiye'nin yaş ve meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 690 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarete ağır darbe vurmasına rağmen, Türkiye'nin gereken tedbirleri zamanında alması, temassız ihracat gibi alternatif çözümler sayesinde yaş meyve ve sebze ihracatını kesintisiz sürdürdüğünü kaydetti.

AKİB'in bu yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatının yüzde 16 artarak 666 milyon dolara ulaştığını belirten Sin, "Ülkemizin 2020 yılının 9 ayında en fazla ihraç ettiği ürün domates, en fazla ihracat artışı elde ettiği ürün portakal oldu. Lider pazarımız Rusya'da yüzde 32 artış elde ederken, ihracat hacminde en fazla yükselişi yüzde 151 ile İtalya'da yakaladık." ifadesini kullandı.

Sin, ocak-eylül dönemi narenciye ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35 artışla 373,8 milyon dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan narenciyede yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Türk üreticisinin alın teri ve emeğini küresel pazarlarda en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Sin, şöyle devam etti:

"2020 yılı üçüncü çeyreği sonunda 2 milyon 465 bin ton yaş meyve ve sebzeyi yurt dışında değerlendiren sektörümüz, ülkemize 1 milyar 690 milyon dolar döviz kazandırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre sektör olarak yüzde 25 oranında artış sağladık. Yılın ilk 9 ayında yaş meyve ihracatımız 914 bin 183 ton miktar ve 835,5 milyon dolar değere ulaştı. Yaş meyvede artış oranımız yüzde 31 oldu. Aynı dönemde 819 bin 822 ton yaş sebze ihraç ederek ülkemize 469,1 milyon dolar gelir sağladık. Yaş sebzede yüzde 9'luk artış elde ettik. Bu dönemde 666 milyon dolar ihracat gerçekleştiren birliğimizin sektör ihracatına desteği yüzde 39 oranında yansıdı."

Yılın 9 ayında sektör olarak en fazla ihraç edilen ürünlerin domates, kiraz-vişne ve şeftali olduğunu belirten Sin, söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı yakalanan ürünlerin de sırasıyla portakal, armut ve erik olduğunu bildirdi.

En fazla ihracat Rusya, Almanya ve Romanya'ya

Türkiye'nin yaş meyve sebzedeki ana pazarlarını üçüncü çeyrek raporlarına göre değerlendiren Sin, ihracatın yüzde 48'inin Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 31'inin Avrupa Birliği'ne, yüzde 12'sinin ise Orta Doğu'ya gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ocak-eylül döneminde en fazla yaş meyve ve sebze ihracatının 543,9 milyon dolarla Rusya'ya yapıldığını ifade eden Sin, şunları kaydetti:

"Yüzde 32 artış sağladığımız Rusya'yı 205,1 milyon dolarla Almanya takip etti. Almanya pazarındaki artış oranımız yüzde 14 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yüzde 42 değer artışı ve 120,5 milyon dolarla Romanya yer aldı. Üçüncü çeyreğin sonunda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 151 artış ve 15,9 milyon dolar değerle İtalya birinci, yüzde 116 artış ve 41,5 milyon dolar değerle Polonya ikinci, yüzde 70 artış ve 23,3 milyon dolar değerle Gürcistan üçüncü sırada geldi. Ukrayna, Avusturya, Sırbistan pazarlarında da dikkat çeken artışlar yakaladık."

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış

İhracat, Türkiye, Domates, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış - Son Dakika Ekonomi

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