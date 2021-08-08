Üye Girişi
Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika

Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı

08.08.2021 11:07
Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı, System.String[]

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı, son 12 ayın toplamında 3 milyar doları aşarak rekora imza attı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı, son 12 ayın toplamında 3 milyar doları aşarak rekora imza attı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri'nden derlediği verilere göre, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 2020'nin Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 363 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise çoğalan taleple ihracat yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolara çıktı.

İhracatta ilk sırada sektörün geleneksel pazarı Rusya yer aldı. Bu ülkeye 527 milyon dolar ihracat yapıldı.

Rusya'yı 186 milyon dolarla Almanya ve 141 milyon dolarla Romanya takip etti.

Ürün bazında ise ilk sırada 220 milyon dolarla domates yer alırken söz konusu dönemde 183 milyon dolarlık kiraz ve 148 milyon dolarlık limon ihraç edildi.

Son 12 ayda 3 milyar doları aştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze ihraç ürünlerinin hasadının hızlandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kiraz hasadının devam ettiğini belirten Uçak, başta Avrupa olmak üzere 50'nin üzerinde ülkeye taze kiraz gönderdiklerini dile getirdi.

Uçak, taze incir ve yaş üzüm ihracatının da yoğun taleple hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, Ege Bölgesi'nde şeftali hasadında da sona yaklaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen ihraç ürünlerinden narenciyenin ise sonbahara doğru hasadının başlayacağını söyleyen Uçak, "İklimden kaynaklı narenciyede rekoltemiz düşük olsa da fiyatı tutturup kilogram başına ihraç değerini artırmayı hedefliyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Uçak, Türkiye'nin tüm ürünlerdeki ihracatının son 12 ayda 200 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirterek, "Sektörümüzde de 31 Temmuz 2019'dan 1 Ağustos 2020'ye kadar 2 milyar 527 milyon 376 bin dolar olan ihracatımız bir sonraki yıl aynı periyotta 3 milyar doları aştı. Yıllık bazda bu, bir rekor. Hasadı gelen ve gelecek olan ürünlerimizle ihracattaki artışımız sürecek diye tahmin ediyoruz. Bu yılın sonunda yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 3 milyar doları aşan taze meyve sebze ihracatına en büyük katkıyı 454 milyon dolarlık tutarla mandalinanın sağladığını ifade eden Uçak, domatesin ise 336 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olduğunu dile getirdi.

Uçak, ülke olarak son 12 aylık ihracata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye, 150 ülkeye taze meyve sebze ihraç etti. 1 milyar 12 milyon dolarlık tutarla Rusya, açık ara birinci ülke oldu. Almanya, 273 milyon dolarlık Türk taze meyve sebzesi tercihiyle ikinci olurken Irak, 255 milyon dolarlık tutarla listenin üçüncü basamağına adını yazdırdı."

Türkiye, dolar, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 11:08 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede 11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar 10:59 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı 10:44 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
11:06 Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı
11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
11:02 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
10:54 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti
10:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı         
11:07
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı         
10:34
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 11:28:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement